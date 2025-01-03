プロ野球選手が麻雀の腕前を競う「大和コネクト証券プロ野球新春麻雀交流戦」が3日、「ABEMA」でオンエアされた。昨年に続く大会で、セ・パ両リーグから14選手が出場。予選C卓は田中瑛斗投手（巨人）、昨年準優勝の今井達也投手（西武）、塹江敦哉投手（広島）が対決した。序盤の東1局では田中瑛がドラの「八万」待ちのチートイツでリーチ。この八万を見事にツモりあげて「リーチ、ツモ、チートイツ、ドラ2」で見事にハネ