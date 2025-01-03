アメリカンフットボール・日本選手権第７８回ライスボウル（３日・東京ドーム＝読売新聞社後援）パナソニックが３４―２７で富士通を破り、学生との対戦だった２０１６年以来、９年ぶり５度目のライスボウル制覇を飾った。同ボウルが日本社会人Ｘリーグの王座決定戦となった２２年からは初の日本一。富士通は４連覇を逃した。パナソニックは第４クオーター、ＱＢ荒木のＴＤランなどで同点に追いつき、ＲＢミッチェルが勝ち越し