2025年1月より放送を開始するTVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -ARISE FROM THE SHADOW-」 TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』が2025年1月4日(土)から放送を開始する。電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回超を記録し、全世界に読者を持つハイスピードアクションファンタジー「俺だけレベルアップな件」。Season2となる本作は、2024年1月6日よりTOKYO MX