韓国大統領公邸前の現在の様子です。日が暮れるなかですが、多くの人が公邸を取り囲んでいます。3日、尹（ユン）大統領の身柄拘束へ大きな動きがありました。ソウルの朝は、混乱とともに訪れました。尹大統領の支持者「離して、離して！不法警察！不法警察！」韓国・尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の公邸周辺は、まだ薄暗いうちから警察や支持者で埋め尽くされました。事態が動いたのは午前8時ごろです。黒い服の集団が