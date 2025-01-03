女子プロレス「マリーゴールド」に超大型スーパールーキーが誕生した。３日の大田区総合体育館大会で?腹筋ＪＫ?として注目を集めている山岡聖怜（せり＝１８）はデビュー戦でＭＩＲＡＩとシングルで激突。小４でレスリングを始め、五輪出場を目指し２０２２年にレスリングの名門・安部学院高に入学。同年全日本ビーチレスリング女子・高校生の部軽量級で優勝した実績もある。だが、ケガに苦しみレスリングを断念すると、プロ