◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）神奈川大はシード権争いに絡めず、１６位に終わった。足を痛めながらも１区で強行出場した大岩蓮（３年）が区間２０位と出遅れ、中野剛監督（５１）は「裏目に出た」。６区の上田航大（１年）が区間６位の好走を見せたが、順位を上げきれなかった。予選会９位から出場した指揮