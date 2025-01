優里 - DiNA / THE FIRST TAKEサムネイル 優里が1月3日22時から、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で新曲『DiNA』を解禁、初披露する。【動画】優里 - DiNA / THE FIRST TAKE『ドライフラワー』がストリーミング10億回再生突破、『ベテルギウス』がストリーミング6億回再生突破、『シャッター』がストリーミング4億回再生突破するなど、男性ソロアーティスト初の2曲の6億回再生突破及び7曲の3億回突破を達成。