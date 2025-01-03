枕崎市の立神地区で毎年恒例の正月相撲が行われ、子どもたちが熱い戦いを繰り広げました。枕崎市の立神地区で江戸時代から続く正月の伝統行事、立神相撲です。今年は5年ぶりの開催。子どもたちの激しいぶつかり合いに客席から熱い声援が送られていました。（参加した子供）「緊張したけど一生懸命最後まで諦めずにやって勝ってよかった」（参加した子供）「めっちゃ寒い中、優勝できたのでよかった」また、赤ちゃんの健やか