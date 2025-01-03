歌舞伎俳優の市川團十郎が３日放送の日本テレビ系特番「成田屋にござりまする密着１６年市川團十郎一家バリ島旅」（午後３時）に出演した。團十郎と長男・新之助（勸玄）、長女・ぼたん（麗禾）の一家３人のこの１年を追った同番組。番組では、昨年放送のドラマ「ブラックペアンシーズン２」に初出演。７月には熊本・八千代座での公演中に１３歳の誕生日を迎えたぼたんの様子も紹介。「めっちゃ恥ずかしいんだけど…」