◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）大東大は、最終１０区を前にライトグリーンのタスキが途切れた。９区を走った大谷章紘（４年）は、１０キロの給水時にタイム的に厳しいことを伝えられ「覚悟は出来ていた」という。しかし「最後の直線で誰もいないというのが本当に悔しくて。唖然（あぜん）というか、ずっと信