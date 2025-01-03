◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路１０位の日体大は総合１２位で、７年ぶりのシード返り咲きはならなかった。往路１０位、復路９位ながら総合１２位という結果に玉城良二監督は「なんで１２番になるんだか。算数ではあり得ない」と首をかしげた。目標に届かなかった悔しさは見せたが、総合タイムは同大学