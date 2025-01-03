◇尹大統領の拘束令状執行中止捜査機関「深い遺憾」独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は３日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対する拘束令状の執行を試みたが、大統領警護処に阻止されて中止した。公捜処は同日午後１時３５分ごろ、記者団に対し「対峙が続く中で事実上拘束令状の執行が不可能だと判断し、執行阻止による現場人員の安全上の懸念から午後１時半ごろに執行を中止した」と明らかにした。また、今