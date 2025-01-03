映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回「2024年映画界10大ニュース」が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。ディズニー大復活、Netflixの方向転換、ハリウッド映画の終焉……2024年に映画界で起こった10大ニュースを振り返る！【宇野維正のMOVIE DRIVER】 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックア