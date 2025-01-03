区間２位タイと好走した国学院大の７区辻原＝平塚中継所付近第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）最終日は３日、箱根町から東京・大手町までの復路５区間、１０９・６キロに関東２０校と関東学生連合（オープン参加）の計２１チームが参加して行われた。県勢チームは往路１０位の日体大が総合１２位で７年ぶりのシード権を逃した。神奈川大は同１６位、専大は同１７位だった。県勢選手も奮闘。７区は国学院大の