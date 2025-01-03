元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が3日にインスタグラムを更新。女優で妻の矢沢心との水着2ショットを披露すると、ファンから「お二人ともスタイル抜群」「美しい」といった反響が寄せられた。【写真】魔裟斗＆矢沢心の水着2ショット魔裟斗が「ハッピーニューイヤー」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目は水着姿の魔裟斗と矢沢の2ショットになっていて、2枚目の写真は水着姿の魔裟斗のソロショットとなっている。投稿の