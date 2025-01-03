重慶市沙坪壩（さへいは）区の重慶鉄道通関地で、輸入車を検査する税関職員。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社北京1月3日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が3日発表した2024年11月の完成車輸入台数は前年同月比27.4％減（前月比38.0％増）の6万台、輸入額は28.9％減（同36.7％増）の32億6千万ドル（1ドル＝約157円）だった。同協会が税関総署のデータを基にまとめた。1〜11月の累計では、輸入台数が前年同