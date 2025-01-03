◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）法大はシード圏内まで３分２２秒差で復路のスタートをきった。「まだ下を向くタイム差ではない」と坪田智夫監督（４７）は選手に伝えた。だが、６区の湯田陽平兵（ひなた、２年）は区間１７位と振るわず。そのまま浮上できないまま１５位で終えた。指揮官は「６区が終わった