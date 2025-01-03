◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）創価大は往路５位から順位を下げ、総合７位に終わった。６大会連続のシードは獲得したが、目標の優勝に届かず榎木和貴監督（５０）は「力不足を感じる」と唇をかんだ。９区の吉田凌主将（４年）は区間１３位と本来の走りを見せることができなかった。２区の吉田響（４年）が