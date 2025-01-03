左から大賀彩姫、近藤沙樹、丸山ひなた20周年イヤーに突入したAKB48に新たな風となる20期生3名が加入！先月23日に発売された週刊プレイボーイに世界最速撮り下ろしグラビアが掲載されたが、そこだけでは伝えきれなかった彼女たちの魅力をスペシャルインタビューにて3日連続公開！第2回はグループ最年少で中学1年生12歳、愛知県出身の近藤沙樹（こんどう・さき）。【写真】近藤沙樹のグラビア――AKB48のオーディションを受けた