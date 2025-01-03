俳優の松重豊（61）が3日、自身のインスタグラムを更新。自身の愛車と、同じ車に乗る仲間との”愛車＆イケオジ”4ショットを公開した。【写真あり】2台のナンバープレートにも注目…松重豊、愛車と愛車仲間との4ショット公開＜白は希少“ポール・スミス仕様”＞松重は、自身が井之頭五郎役で主演を務めるドラマ『孤独のグルメ』シリーズ（テレビ東京系）での“愛車”で、大量の荷物を載せた英国車・ローバーミニ、塚本晋也監督