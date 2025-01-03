欧州株仏ＣＡＣが下げ主導、自動車、素材、ブランド株など幅広く売られる 東京時間17:20現在 英ＦＴＳＥ100 8259.36（-0.73-0.01%） 独ＤＡＸ20005.49（-19.17-0.10%） 仏ＣＡＣ40 7354.25（-39.51-0.54%） スイスＳＭＩ 11649.27（+48.37+0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:20現在 ダウ平均先物MAR 25月限42782.00（+88.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ50