三笠宮妃百合子さまが昨年11月に亡くなってから50日目となる3日、東京都文京区の豊島岡墓地で「墓所五十日祭の儀」が営まれた。喪主で孫の三笠宮家の彬子さまや秋篠宮ご夫妻ら皇族が参列された。墓前に進んだ彬子さまは、深く頭を下げた。その後、秋篠宮ご夫妻や長男悠仁さま、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまらが拝礼し、親族や宮内庁幹部が続いた。両陛下と上皇ご夫妻は慣例で参列せず、それぞれ使者を送った。