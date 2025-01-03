三笠宮妃百合子さまが亡くなられて50日にあたり、百合子さまをしのぶ儀式が営まれ、愛子さまや悠仁さまなどが参列されました。午後4時半ごろ、東京・文京区の豊島岡墓地には秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さまや、悠仁さまなど皇族方が到着されました。きょうは、2024年11月に百合子さまが101歳で亡くなられてから50日にあたり、「墓所50日祭の儀」が行われました。天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻の代理に続き、喪主で百合子さまの孫の