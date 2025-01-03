1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2024年12月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのマーク・デイグノートHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC（2カ月連続2度目）が選ばれた。 The NBA Coaches of the Month for Decem