【ソウル聯合ニュース】韓国完成車最大手の現代自動車と子会社の起亜は３日、２０２５年の世界販売台数を計７３９万２００台とする目標を発表した。内訳は現代自動車が４１７万４０００台、起亜が３２１万６２００台で、国内販売１２６万台、海外販売６１２万２０００台、起亜の特殊車両８２００台を見込む。今年の目標台数は、昨年の販売実績より２．２％多い。現代自動車と起亜の昨年の世界販売台数は、前年比１．０％減の計