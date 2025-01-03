俳優の市原隼人が3日にインスタグラムを更新。新CMのオフショットを公開すると、ファンから「カッコいい」「映画のワンシーンみたい」といったコメントが相次いだ。【写真】ハリウッド映画のような新CMメイキング写真市原が「＃daiwaman」と投稿したのは、箱根駅伝のテレビ中継でもよく流れる、西島秀俊と共演する大和ハウス工業の新CMのメイキング写真。グリーンバッグを背景に、アメコミヒーローのようなスーツをまとった市