4日は全国的に厳しい寒さが続き、北日本では大雪となる所もあるでしょう。交通障害などに十分ご注意ください。日本海側では雪や雨が降り、北日本や東日本の山沿いでは強い雪の降る所があるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。太平洋側では晴れる所が多く、東京も冬晴れが戻る見込みです。予想気温です。朝は各地で冷え込みが強まるでしょう。日中も厳しい寒さで、札幌や青森は氷点下の真冬日、関東から九州も10℃前後の予想