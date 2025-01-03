2017年の11月、大手IT企業・サイバーエージェントの藤田晋社長から「マージャンの企業リーグをつくりたい」という構想を聞かされた時は、身体が震えた。企画書の表紙には「Mリーグ」と書かれていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）©時事通信社イメージが悪いマージャンをエンタメ色が強いスポーツへマージャン界という小さな世界でライターやイベントの運営などで生活していた私にとって、その話は大きすぎた。だ