◆全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡12―17東海大大阪仰星（3日、花園ラグビー場）2年連続でファイナルへ進んでいた東福岡が準々決勝で花園を去った。19大会連続8強はクリアしたが、12大会連続の4強進出はならず。それでも藤田監督は「よくここまで来られたと思います」と最後まで成長し続けた選手たちをたたえた。花園で数々の名勝負を残してきたライバルに押され前半は0―17と差をつけられた。それでも後半は2トライを
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