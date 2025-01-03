【ソウル聯合ニュース】韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は３日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に対する拘束令状の執行を試みたが、大統領警護処に建物への立ち入りを阻まれて中止した。５時間以上、大統領公邸のドアの前で待機し戻ってきた公捜処に対し、「作戦ミス」だったのではないかという指摘が出ている。公捜処はこの日午後１時３５分ごろ、記者団に対し「対峙が続く中で事実上拘束令状の執行が