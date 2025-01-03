◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）東大の秋吉拓真（３年）がオープン参加の関東学生連合の８区を担い、一時は区間トップの快走を見せた。同区の６・７キロ地点の茅ヶ崎を全体トップのタイムで通過。このときの１９分４９秒は区間新記録ペースだったが、終盤に失速。終わってみれば区間で（参考記録のため）７