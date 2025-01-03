◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(2025年1月2日往路、3日復路)青山学院大学が箱根駅伝で2年連続8回目の総合優勝を達成。歓喜の胴上げは、原晋監督の妻・美穂さんも高らかに舞いました。復路スタートの6区で野村昭夢選手(4年)が区間新記録の快走。チームを勢いづけると、大会新記録で連覇を飾りました。レース後は、10区を走った小河原陽琉選手(1年)や原監督が胴上げをされると、原監督が妻・美穂さんを歓喜の輪に呼び、高らか
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