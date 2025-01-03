【ソウル聯合ニュース】韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官は６日、ソウルで米国のブリンケン国務長官と会談を行う。同部が３日発表した。会談では、韓米同盟、韓米日協力、北朝鮮問題、地域・グローバルの懸案などを協議する。ブリンケン氏は５日に韓国入りする。両外相はトランプ米次期政権が今月２０日に発足する前に行われる会談で、バイデン政権で築いた韓米同盟や韓米日協力の強化などを評価するとともに、米次期政