富山県が去年行った県政世論調査で、力を入れてほしい政策として、地震防災対策や子育て支援が前回の調査より増えました。この調査は、県が県内に住む18歳以上の4000人に郵送し1912人が回答しました。さらに力を入れてほしい政策について聞いたところ、1位は前回と同じ景気対策で32％あまり、2位は前回4位だった子育て支援で21％でした。また「地震防災対策の充実」と答えた人は15.7％で、能登半島地震の影響で大きく増加し、順位