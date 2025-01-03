¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï£±·î£³Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÅÏîµ¿·ÂÀ¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡×¡¢°²Éô¹¸À¸¤Ï¡Ö17ÈÖ¡×¡¢ÄÅµ×°æ¾¢³¤¤Ï¡Ö23ÈÖ¡×¤òÉÕ¤±¤ë¡£24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¿å¸Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉËÜ´Ö¹¬»Ê¤¬Ä¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£±ÈÖ¡×¤Ï¶õ¤­ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¿å¸Í¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡ª¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê