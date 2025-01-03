º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î?¿·¥Ý¡¼¥º?¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Á¤ÏÂçÃ«¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦?¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥×?¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îµ·¼°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î?ÅÁÅý?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖæÆÊ¿¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤È»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Èà¤é¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤­¤À