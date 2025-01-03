Àµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼¡õÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2025¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬1·î1ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤òºÌ¤Ã¤¿¤´Ë«ÈþÈþ½÷¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ½÷¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ½÷¡É¤ÎÀµÂÎ¤ÈÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»ÒÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤ÎÂè7¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢·Ö¸¶Å°¤¬¥¹¥Ú¥¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤Ï¡¢¶õµ¤Æþ¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥é