²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤Ï3Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥´¥´¥¹¥Þ¡ª¡ÁÁ´°÷½¸¹ç¡ªÂç³«±¿SP2025¡Á¡×¡Ê3Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿WEST¡¥¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶Í»³¤È¼íÌî¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤òÂ®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖA.B.C¡ÝZ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²Ï¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢¤Ç¤¤¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÐ°æÎ¼¼¡¤ËÌä¤ï¤ì¡Ö¶Í»³¤Î¤Û