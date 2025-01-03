¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ÎÉÛÀî¤Ò¤í¤­¡Ê40¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÆâÂ¼¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ç¤â¤Þ¤¡°ì²È¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·»¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£6ºÐ¾å¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÂöÌé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÛÀî¡£¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë°ìÅÙ¸ý¤Ë·Ú¤¯¤Ä¤±¤Æ¤«¤éÎÁÍýÌ¾¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦·»¤Î¡ÈÄÁ¹ÔÆ°¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¡ÖÈ¤¤Ç¤ªÆù¼è¤Ã¤Æ¡ÈÆù¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ25Ç¯¤°