£²£°£²£µÇ¯¤â£Ä£Ï£Ï£Í¡ªÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡Ê£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢²¦¼Ô¤ÎÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¥¸¥å¥ó¡õ¥ì¥¤¡á£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£´£´¡Ë¡¢´ØËÜÂç²ð¡Ê£´£³¡ËÁÈ¤òÂà¤±£·ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£Æ±²¦ºÂ¤ÎºÇÂ¿Ï¢Â³ËÉ±Òµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¶¯¤¤¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¡£?ºÇ¶§ÁÐ»Ò?¤¬¿·½Õ¤Î²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡££²ÆüÉÕ¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎëÌÚ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤ë¤È¡¢¾ì³°¥Þ¥Ã¥È¾å¤Ë¹çÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òßÚÎö¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥ó¤¬±©¸ò