µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¤ªÀµ·î¤À¥è¡ª¥Á¥ç¡¼ÅÄ¼Ë¸©Ì±SP2025¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æüº¢¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Í¥¿¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Àµ·î¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏÊýÆÈÆÃ¤ÎÌß¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¡£Ìß¤È¤¤¤¨¤ÐÀµ·î¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã