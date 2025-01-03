ÎÏÈÁ²Êµ»¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¿·¥¨¥Í¼Ö¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¡¦¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÎÏÈÁ²Êµ»¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¤¬2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯12·î¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2.3ÇÜ¤Î1Ëü2336Âæ¡¢¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤Ï2.1ÇÜ¤Î6065Âæ¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤ÎÎß·×¤ÏÁ°Ç¯Èæ39.8¡óÁý¤Î5Ëü9094Âæ¡¢¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¼Ö¤Ï5.2¡óÁý¤Î2Ëü5842Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£