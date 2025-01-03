¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡ÛKis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬2025Ç¯1·î2Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥­¥¹¥Þ¥¤Ä¶BUSAIKU¡ª¡©¡×¤Ç¤ÎÌ¾¸À¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦ÂçÊªÀ¼Í¥¢¡µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥­¥¹¥Ö¥µÌ¾¸ÀºÆ¤ÓÈäÏª¤³¤ÎÆüµÜÅÄ¤Ï¡¢5±ß¶Ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢½é·Ø1Ç¯¤Ö¤ê¤À¤ï¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Kis-My-Ft2¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥­¥¹¥Þ¥¤Ä¶BUSAIKU¡ª¡©