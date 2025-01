MY FIRST STORY Hiro、山本舞香が、森進一との家族写真を自身のInstagramに公開している。 参考:【画像】マイファス Hiro&山本舞香、森進一を囲み変顔「お父さんめちゃ嬉しそう」 昨年10月に結婚を発表したHiroと山本。例年Hiroは新年になると父である森進一と兄のONE OK ROCK Takaと実家で過ごし、そのことをSNSを通じて伝えてきた。今年は実家にて夫妻で年末年始を過ごしたようだ。Hiroは仲睦まじいスリーショッ