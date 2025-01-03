¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¤é¤Ê¤¤¤ª¤»¤Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¡¦µÈÅÄ±Éºî¤ÎºÊ¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡¢¼êºî¤ê¤ª»¨¼Ñ¤òÈäÏª¤³¤ÎÆü¡¢Åí¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¤é¤Ê¤¤¤ª¤»¤Á¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤É¤¦¤â¡¢¼ÑÊª¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¹¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤¤