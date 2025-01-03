¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£³Æü¸áÁ°11»þ£¸Ê¬¤´¤í¡¢´Ñ²»»û»ÔË­ÉÍÄ®Ì§±º¤Î¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾£³Âæ¤¬¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Ç¤â£¶Âæ¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç£±¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¹â¾¾Æ»¡¦ÀîÇ·¹¾JCT～ÂçÌî¸¶IC´Ö¤Î¾å¤êÀþ¤¬¸á¸å£²»þ15Ê¬¤Þ¤ÇÌó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£