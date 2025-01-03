¸µKAT-TUN¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡Ê39¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×¡ÊÁêÇÏÍºÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ÇËå¤ò¼º¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¤É¤¦¸½¼Â¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤º£¤òÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Êª¸ì¤Î¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡¢¡ÖËÝÌõ²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¶¦±é