¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½à¡¹·è¾¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ19¡½24¾ïæÆ³Ø±à¡Ê3Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËÁê¼ê¤Î¾ïæÆ³Ø±à¤Ï¡¢¾¼ÏÂ12Ç¯ÁÏÉô¡¢º£Âç²ñ¤¬²Ö±à½Ð¾ì42²óÌÜ¤Ç¡¢²áµî¤ËÍ¥¾¡5²ó¡£°ìÊý¡¢ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ï¾¼ÏÂ54Ç¯ÁÏÉô¤Ç²Ö±à5²óÌÜ¤Îº£Âç²ñ¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡£¤½¤Î¿·¶½ÀªÎÏ¤¬¸Å¹ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¤¿¤À¸åÈ¾¤Ï¥Î¡¼¥È¥é¥¤¡£19¡½24¤È¡¢1¥È¥é¥¤º¹¤¬µÚ¤Ð¤ºÀËÇÔ¡£·×10¸Ä¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÊý