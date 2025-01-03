¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡¢Ä¾É®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚWEST.¡Û¶Í»³¾È»Ë¤µ¤óÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¶Í»³¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ëº§¤ò¡Ö¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î·èÃÇ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤Î³Ø¤Ó¤â·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤Î³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤â¡¢Á´¤Æ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê