ÀÄ¿¹¸©Æâ¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR±ü±©Àþ¤ÏÂç´Û±Ø¤ÈÀÄ¿¹¤Î¹°Á°±Ø¤Î´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JR½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç´Û±Ø¤È¹°Á°±Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÅÝÌÚ¤äÀßÈ÷Èï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤á¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£JR¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Îó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸ÞÇ½Àþ¤â¡¢ÀÄ¿¹¤Î¿¼±º¤È¹°Á°¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ï4Æü¤â½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£